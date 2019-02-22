الرباط 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين أمس بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم "الفوار" جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وتابعت مستجدات الأوضاع الميدانية في اليمن وأفادت بمقتل عدد من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في غارات لطيران التحالف العربي، على مناطق شرق صعدة في أقصى شمال اليمن.على المستوى السياسي أفادت أن الحكومة اليمنية قد وافقت على خطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة غرب البلاد.وفي مواكبتها للوضع في سوريا أشارت إلى مغادرة عشرات المدنيين لآخر جيب لمسلحي داعش شرق سوريا، مما يفسح المجال أمام توسيع العمليات العسكرية لاستعادة هذا الجيب الاخير.وواصلت اهتمامها بتطورات الأزمة في فنزويلا، وتناقلت إعلان الممثل الدبلوماسي للرئيس الفنزويلي بالنيابة في العاصمة البيروفية ليما، كارلوس سكول، أن فنزويلا ترغب في إرساء علاقات تعاون مع المغرب.// انتهى //14:07ت م0054