جيزان 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسكثف فريق التدخل السريع بأمانة منطقة جازان خلال الأسبوع الماضي جولاته الميدانية على عدد من المشروعات التي تنفذها أمانة جازان، وبلدياتها الـ٢٥ المرتبطة بها، بهدف معالجة المشروعات المتعثرة والمتأخرة بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، والعمل على تصحيح مساراتها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن فريق التدخل السريع قام بحصر جميع المشروعات المتأخرة والمتعثرة والصفرية، والمرفوعة للسحب.وأضاف بن سعيدان أن الفريق يعقد اجتماعًا بشكل يومي برؤساء البلديات وبالمقاولين المنفذين للمشروعات، وإيجاد الحلول السريعة لإنهاء تعثر أو تأخر أو توقف المشروعات بالمنطقة، والرفع بتقارير أسبوعية تتضمن نسب التحسن والإنجاز التي تطرأ عليها بعد المعالجة من قبل فريق التدخل السريع.وأشار أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان إلى أن هناك حراكاً في مواقع العمل بالمشروعات المتعثرة ونشاطاً في عمل المقاولين المنفذين للمشروعات بالمنطقة وسرعة في التجاوب مع الفريق.// انتهى //15:04ت م0066