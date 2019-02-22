صبيا 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية التي نفذها مركز التطوير المهني بإدارة التعليم بمحافظة صبيا بعنوان "تدريب وإعداد المدربين"، وذلك بقاعة التدريب.وأوضح منفذ الدورة مدير الوحدة الإرشادية بمكتب تعليم ضمد أحمد علي الجباري، أن الدورة التي استمرت لمدة خمسة أيام هدفت لإكساب المشاركين المهارات والمعارف والاتجاهات التي تساعدهم في عالم التدريب داخل مجال العملية التعليمية وطريقة التأثير في المستهدفين وجعل التدريب أكثر فعالية ومتعة عن طريق ضوابط وفنيات العروض التقدمية، وإعداد وتأهيل المدربين لاحتراف التدريب بشقيه العلمي والعملي ولكي يكونوا قادرين على تخطيط وتنفيذ وتقويم العملية التدريبية لتكون مخرجاتهم أكثر فاعلية لتأهيل أجيال أخرى قادمة تقود المسيرة.وبين أن الدورة تناولت مفهوم التدريب التأهيل, والتدريب, والتعليم، وميزات التدريب "الجلب, والجذب"، ومراحل الاتصال التدريبي البرنامج – المدرب – المتدرب، ومراحل التميز التدريبي "التحضير – الإعداد والتقديم – العرض والتقييم"، وفنون الإلقاء و لغة الجسد و نظريات التدريب، والعديد من المحاور الأخرى.// انتهى //15:07ت م0067