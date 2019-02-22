بريدة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء الأحد القادم بمقر النادي الأدبي بمدينة بريدة , ندوة "الملك سعود ـ مسيرة وإنجازات".وأوضح رئيس نادي القصيم الأدبي الدكتور حمد بن عبدالعزيز السويلم أنّ الندوة تعرض مرحلة مهمة من مراحل نشأة وتطور هذه البلاد المباركة ، مشيراً إلى أن مرحلة الملك سعود ـ رحمه الله ـ تُعد مرحلة تكون الدولة الحديثة التي نشأ من خلالها في عهده الكثير من المؤسسات التي تمثل قواعد الدولة الحديثة بعد توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ , بالإضافة إلى أنها ستلقي الضوء على جوانب من سيرة الملك سعود وإنجازاته ـ رحمه الله ـ , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم للحراك الثقافي بالمنطقة ومتابعته.يذكر أن الندوة تتكون من عدة محاور, حيث سيقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز "إضاءات في الحياة الأسرية والاجتماعية للملك سعود"* ـ رحمه الله ـ ، كما سيتحدث الدكتور أحمد البسام عن "التعليم في عهد الملك سعود" ، فيما يستعرض الدكتور إبراهيم المشيقح "زيارات الملك سعود للقصيم وآثارها التنموية" ، كما يقدم الدكتور خليفة المسعود مداخلة عن "دور الملك سعود في التصدي للأطماع الخارجية" ، ويتحدث الدكتور مخلد الحريص عن "قيادة الملك سعود للحج" ، بينما تختتم المحاور بموضوع "العمل الخيري في عهد الملك سعود - رحمه الله -" وتتحدث عن ذلك الأستاذة عبير الشمري, ويدير الندوة الدكتور يوسف الرميح.// انتهى //15:22ت م0070