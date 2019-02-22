بريدة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" , والمقام بمركز المؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة , بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي , أمس , "بنك المبادرات" التابع للجنة التنموية النسائية الذي يهدف إلى تعزيز الأفكار وخلق المشروعات وتنمية المهارات لدى المرأة بالمنطقة.وقدمت المدير التنفيذي للجنة النسائية التنموية الدكتورة فاطمة الفريحي شرحاً مفصلاً لسمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز عن "بنك المبادرات".وأوضحت أن من ضمن أهداف البنك تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية , وربط المبادرات المقدمة بمختلف الجهات الحكومية والأهلية بعضها ببعض , بالإضافة إلى خلق مشروعات نسائية إبداعية جديدة , ومساعدة صاحبات المشروعات والمهارات وتحويل أفكارهن إلى منتجات قابلة للتسويق , وتوفير الخدمات الإرشادية والتسهيلات المناسبة للمرأة بالمنطقة وفي شتى المجالات , مؤكدة أن "بنك المبادرات" يسعى إلى تشجيع المرأة بالمنطقة على طرح المشروعات المنتجة الخادمة للمجتمع ويسهم على تطويرها واستمراريتها.من جهتها قدمت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة , شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم والمتواصل للجنة التنموية النسائية , منوهة سموها بتلك الجهود التي أسهمت في دعم وتمكين المرأة في الأعمال والمواقع وفي المجالات كافة التي تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.وأشارت سموها إلى أن ملتقى تمكين الشباب الأول "فرصتي" هو إحدى تلك المبادرات الخادمة للمرأة بالمنطقة الذي يسهم في إيجاد فرص عمل لهن واستفادتهن من الدورات التدريبية المقدمة خبرات رواد ورائدات الأعمال المشاركين عبره , مؤكدة أن "بنك المبادرات" سيساهم ـ بإذن الله ـ على تمكين المرأة بالمنطقة وفتح آفاق أوسع لها عبر الفرص المتنوعة والأفكار والرؤى الإبداعية التي سيتم تعزيزها وتحويلها إلى أرض الواقع , سائلة المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.// انتهى //15:23ت م0071