نجران 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسنظمت كلية العلوم والآداب بجامعة نجران أمس, الحملة التوعوية "صحتي غايتي"، ضمن فعاليات البرنامج التوعوي للاهتمام بالبيئة الجامعية وتشجيرها والحفاظ عليها، حيث شارك في الحملة أكثر من 150 طالبة.وهدفت الحملة إلى رفع المستوى التثقيفي الصحي للطالبات لتلافي المشاكل الصحية، وحث الطالبات على تناول الأطعمة الصحية.واشتملت الحملة على عدة أركان تمثلت في ركن الأطعمة الصحية المفيدة، وركن للتحذير من الأطعمة الضارة والوجبات السريعة، وآخر للمعقمات وأدوات النظافة والتجميل، وكذلك ركن للتحذير من الإكثار من استخدام شاشات أجهزة الهاتف والمنتجات البلاستيكية.وجرى خلال الحملة بث عرض تقديمي توعوي للطالبات، يحث على أهمية انتشار ثقافة الغذاء الصحي وضرورة ممارسة الرياضة، كما تم توزيع مطبوعات تبين أنواع الغذاء الصحي والحفاظ على ممارسة الرياضة.// انتهى //15:23ت م0072