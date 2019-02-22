مكة المكرمة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساختتمت جامعة أم القرى أمس, فعاليات مسابقة مناظرات لقاءها العلمي العاشر في أسبوعها الأول بعد أن شاركت ٣٧ كلية للبنين والبنات بواقع ٢٠ كلية للطلاب و ١٧ كلية للطالبات, فيما جرى طرح ٣٠ موضوعًا مختلفاً في تخصصات اجتماعية متنوعة تناظر فيها طلاب وطالبات الكليات.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو السقاف أن مناظرات اللقاء العلمي العاشر شهدت مشاركة ١٨٥ طالباً وطالبة كان النصيب الأكبر منها لكليات الطلاب بعدد ١٠٠ طالب مثل كل كلية ٥ طلاب, فيما شارك من كليات البنات ٨٥ طالبة.ولفت الانتباه إلى أن المناظرات تُعد من أبرز فعاليات اللقاء العلمي لتطوير مهارات الاتصال والإقناع في القضايا ذات البعد الاجتماعي والثقافي وتبني القضايا الوطنية والدفاع عنها, وتُعد منافسة ذهنية علمية لغوية تحث مهارة المناظرة التفكيرية والتحليلية والنقدية، لحشد الأدلة العقلية والمنطقية لإقناع الأخرين بقوة وجهة نظره حول موضوع المناظرة.وأبان أن المسابقة هدفت إلى الارتقاء بأسلوب التحدث والحوار لدى المتحاورين, إضافة إلى ترسيخ ثقافة الحوار الهادف والبناء الذي ينتج المعرف ويفسح المجال لتقبل وجه النظر الأخرى, وكذلك إطلاق القدرات الإبداعية في التعبير عن الآراء والتفاعل وحشد الأدلة لقبولها، إلى جانب تعزيز ثقافة احترام الرأي الأخر والبعد عن التعصب.// انتهى //15:24ت م0073