الزلفي 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأستقبل وكيل محافظة الزلفي عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس أمس المشاركين في اللقاء التنسيقي السادس لمكاتب روابط الحركة الكشفية المتجاورة، الذي يستضيفه حالياً مكتب رواد الكشافة بالزلفي ، ويًشارك فيه 52 رائداً كشفياً يمثلون مكاتب الرياض، وحفر الباطن، والمجمعة، والغاط، ، وعفيف، والأفلاج . وشقراء ، والزلفي .ونوه العملاس بالدور المجتمعي الذي تقوم به الكشافة ،خاصة في معسكرات خدمة الحجاج والمعتمرين .وعرف الضيوف بمحاور اللقاء وبرنامجه وأهمية ما يتضمنه من أجل تبادل الخبرات بين أعضاء الكشافة.// انتهى //15:28ت م0074