ظهران الجنوب 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسصادرت بلدية محافظة طريب ممثلة في قسم صحة البيئة اليوم , 20 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما أغلقت مطعماً مخالفاً للشروط.وأكد قسم صحة البيئة استمرار تكثيف جولاته التفتيشية على المقاهي والمطاعم والبوفيهات ومحلات بيع المواد الغذائية, للتأكد من استكمال الاشتراطات والتراخيص اللازمة لهذه الأنشطة ، واتخاذ الإجراءات بحق المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية.// انتهى //15:29ت م0075