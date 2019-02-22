الصياهد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسوفرت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة 15 حافلة لنقل الزوار من مدينة الرياض لمقر المهرجان في الصياهد الجنوبية، والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، كما حددت الساعة الـ 1.00 ظهراً موعداً لانطلاقها في موقعين : الأول من أمام غرناطة مول، والآخر من المكان مول، حيث يوجد في الموقع الأول 10 حافلات، فيما يوجد في الموقع الثاني 5 حافلات.وحرصت اللجنة المنظمة على تسهيل مهام الزوار من خلال توفير تلك الحافلات امتداداً للعمل الذي تقدمه من أجل نجاح المهرجان الذي يحتضن نشر ثقافة التراث السعودي، بدءًا من مسابقات الإبل بمختلف فئاتها وانتهاء بالقرية التي تحتوي على العديد من الأقسام التراثية .// انتهى //15:51ت م0078