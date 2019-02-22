الصياهد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

افتتحت اليوم فعاليات القرية المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثانية بالصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، التي تحتوي على العديد من الفعاليات طيلة أيام المهرجان، تتمثل في الأسواق والفنون، والمسرح المفتوح، رجال الصحراء، العرضة السعودية، خيمة تعاليل، متحف العقيلات، متحف الإبل، خان الخليلي، مسابقة أفضل صورة، مهرجان التمور والإقط والعسل والسمن، ركوب الثيران، قوافل القرية، الكنز المفقود، التعايش مع حياة الصحراء، البنادق الهوائية، الرمي بالسهام، الرمي بالكرات الملونة، وألعاب الأطفال القديمة.

وتبدأ فعاليات القرية يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، حيث يستطيع من خلالها الزائر الاستمتاع بجميع الفعاليات مجانًا ما عدا مسابقتي ركوب الخيل والرمي بالكرات الملونة، التي تتطلب رسومًا، ويمكن للزائر أن يحجز تذكرته عبر موقع "تذاكر السعودية"، ومنافذ البيع المتوفرة في المهرجان.

ووفرت القرية قوافل تحمل الزائرين في جولات داخل القرية وخارجها على ظهور الإبل، بالإضافة للمزيد من الفعاليات التي تحويها الأقسام الداخلية.

// انتهى //

15:55ت م

0079