الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسعقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس عبدالله بن محمد الناصر اجتماعاً, مع وفد من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة داود بن عبدالعزيز الشريان.ورحب رئيس اللجنة عبدالله الناصر, برئيس الهيئة والوفد المرافق له, مؤكداً أن هذه الاجتماعات تعزز التعاون بين الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير عمل الهيئة ورفع أدائها.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436 / 1437هـ ، 1437 / 1438هـ ، 1438 / 1439هـ.وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المقترحات والاستفسارات والآراء حول أداء الهيئة, مؤكدين أهمية العمل على رفع جودة ما تقدمه من محتوى للمشاهدين.// انتهى //16:28ت م0089