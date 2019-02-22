الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج بالتعاون مع شركة القدية ونادي مسارات للمغامرة، فعاليات تحدي جبال طويق في القدية بمشاركة أكثر من 100 متسلق ومتسلقة سيقطعون خلالها حوالي 25 كيلومتر سيراً على الأقدام بداية من السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً من يوم غداً السبت.ويعد هذا التحدي هو أول فعاليات الهايكنج الذي يقيمها الاتحاد للموسم الحالي، ويهدف من خلاله إلى فتح العديد من مسارات التسلق على مستوى المملكة خاصة وأن اتحاد اللعبة من ضمن الاتحادات المنشأة حديثاً بالمملكة.من جهته أكد صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج أنهم متحمسون لإقامة شراكة مع شركة القدّية للاستثمار ونادي مسارات للمغامرة لتنظيم هذه الرحلة عبر المنحدرات المهيبة والمسارات التاريخية"، مضيفاً: "كان أجدادنا يسلكون جبال طويق قديماً للتجارة والصيد وهو ما شجعنا لإقامة هذا التحدي".ولفت سموه الانتباه إلى أن هدف الاتحاد هو الترويج لأهمية اللياقة البدنية واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة وجودة في كافة أنحاء المملكة، كجزء من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.من جانبه أبدى المدير التنفيذي للتطوير الرياضي بشركة القدية للاستثمار المأمون الشنقيطي، سعادته باستمرار الشركة في توسيع نطاق شراكاتها مع هيئات محلية، وقال:" تتمثل إحدى أولويات شركة القدية للاستثمار في إقامة علاقات مثمرة ومجدية مع المجتمع المحلي، وبالرغم من أنه ما زالت تفصلنا بضع سنوات عن افتتاح المشروع، إلا أننا ملتزمون بالتعاون مع المنظمات المحلية مثل الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج لتسهيل الدخول إلى موقع القدية الرائع لمحبي رياضات المغامرة المحترفين، مبيناً أنهم يتطلعون لإقامة المزيد من الفعاليات مع الفريق حتى يوم الافتتاح وما بعده.// انتهى //16:36ت م0090