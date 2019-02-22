الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم منع نادي تشلسي الإنجليزي من إجراء تعاقدات لفترتين لخرقه قواعد انتقالات القُصّر ، وبعد ساعات استأنف النادي القرار الصادر عن المنظمة الدولية.وفرض فيفا غرامة مالية على النادي اللندني بقيمة 600 ألف فرنك سويسري (نحو 600 ألف دولار أميركي)، ويتعين عليه تنظيم أوضاع اللاعبين القصر المعنيين في غضون 90 يوما.وقال فيفا في بيان "فرضت لجنة الانضباط حظراً على تشلسي بتسجيل لاعبين جدد على المستويين الوطني والدولي لفترتي انتقالات متتاليتين"، ما يعني أن النادي سيُحرم من التعاقد مع أي لاعب حتى ما بعد يناير المقبل .وتأتي الخطوة بعد تعاقد تشلسي مع لاعبين أجانب دون 18 عاماً على غرار مهاجمه السابق البوركينابي برتران تراوري لاعب ليون الفرنسي حالياً، ووقع تراوري أوراق احترافه الرسمية مع تشلسي في 2013 بعمر الـ 18، لكن لم يتم تسجيله حتى يناير من العام التالي.// انتهى //16:44ت م0092