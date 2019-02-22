الطائف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف أمس, ورشة إثرائية للتنمية الأسرية, بحضور عدد من المتخصصيـن والمهتمين بشؤون الأسـرة.وسلطن محاور الورشة الضوء على جملة من المحاور ومنها مفهوم الأسرة ومكوناتها ودائرة علاقاتها ، ومفهوم التنمية الأسرية ومجالاتها ، وبرامج التنمية الأسرية ومراعاة التخصصية للمكونات والشمولية في المجالات ، بالإضافة إلى البرامج الإبداعية والمبتكرة التي تحقق أكبر نسبة من معايير النوعية.// انتهى //17:08ت م0097