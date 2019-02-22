الصياهد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستُقدم فعالية رجال الصحراء في القرية الثقافية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد الجنوبية محتوى "دراما" توثيقية لما تزخر به البيئة الصحراوية في الجزيرة العربية من شخصيات فرضتها حياة البادية والصحراء القاسية، وتستمر لمدة 30 يوماً.وتُبرز الفعالية الشخصيات الصحراوية من خلال أركان يمكن للزائر التجول بها والتفاعل مع الشخصيات لإثراء معلوماته حول شخصيات البادية، وتُقدَّم الفعالية باللغة العربية الفصحى واللباس العربي الأصيل.وتتضمن الفعالية عدداً من الأركان : منها راوي الصحراء، وطبيب الصحراء, ودلولة الصحراء، إضافة إلى ركن المضياف، والمعلم، والتاجر، وشاعر الصحراء.// انتهى //17:20ت م0102