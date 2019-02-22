نجران 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم محافظة شرورة بمنطقة نجران أمس, بطولة دوري المدارس لكرة القدم بتعليم شرورة، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للرياضة، ووزارة التعليم تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، وذلك بنادي الحي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب، بحضور مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.وأوضح مدير تعليم شرورة أن دوري المدارس يشارك فيه 187 فريقًا بمختلف المراحل الدراسية من 31 مدرسة، مؤكداً أهمية هذه البطولة التي ستشكل رافداً مهماً لمنتخباتنا، والأندية وخدمة الرياضة في المحافظة بشكل نوعي، وبما يسهم في إعداد جيل رياضي مميز، مقدماً الشكر للقائمين والمنظمين على ما يبذلون من جهود لإنجاح البطولة.// انتهى //17:40ت م0104