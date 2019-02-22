عرعر 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسشاركت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية, في مهرجان الصقور بالمنطقة, بمعرض فوتوغرافي خاص بالصقور.ويشتمل المعرض على أكثر من خمسين عملاَ فوتوغرافي, حيث شملت الصور الأدوات المستخدمة في شبك الصقور, ومراحل تدريب الطير وعلاقة الطير بالصقار, بالإضافة إلى استديو لتصوير زوار المهرجان.// انتهى //17:46ت م0105