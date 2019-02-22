إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم تعاملاته على تراجع .وأغلق المؤشر مسجلاً إنخفاضاً بنسبة 0.14 % أي ما يعادل 54 نقطة، وأقفل عند مستوى 40016 نقطة.وبلغ حجم التداول 66269700 سهم نفذت في 305 صفقة، فيما ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 130 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 155 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.// انتهى //17:47ت م0106