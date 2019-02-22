الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستمكن التعاون من الفوز على ضيفه الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وسجل عبدالفتاح آدام الهدف الأول عند الدقيقة 19 ليعود من جديد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50، وعند الدقيقة 70 أضاف الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثالث، وبعد 6 دقائق يعود تاوامبا من جديد ليسجل الهدف الرابع للتعاون ، ليصل توامبا إلى المرتبة الثانية في قائمة الهدافين برصيد 15 هدف ، وجاء هدف الباطن الوحيد عن طريق لاعبه البرازيلي جونثان بينتس عند الدقيقة 79.وبهذا الفوز يرتفع رصيد التعاون إلى 36 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن النادي الأهلي الذي تراجع للمرتبة الخامسة بعد خسارته من الفتح بهدفين لهدف ، وتوقف رصيد الباطن عند 18 نقطة في المرتبة الـ 13 .// انتهى //18:02ت م0108