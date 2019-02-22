إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسلقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه، وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم مسلح نفذه شخص مجهول الهوية اليوم على حاجز أمني في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد.وأوضح قائد شرطة راولبندي عباس أحمد في تصريح صحفي أن الهجوم وقع في حي صادق آباد، ، مشيرًا إلى أن منفذ الهجوم تمكن من الفرار بعد إطلاق النار على الشرطة .وأضاف المصدر أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى ، مبيناً أن البحث لايزال جارياً عن منفذ الحادث .// انتهى //18:59ت م0111