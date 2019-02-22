اقتصادي / الأسهم الأميركية تفتتح تداولاتها على ارتفاع
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
نيويورك 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بفضل آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين .
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.64 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 25906.27 نقطة.
كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 بمقدار 5.79 نقطة أو 0.21 % إلى 2780.67 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 21.93 نقطة أو 0.29 % إلى 7481.63 نقطة.
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