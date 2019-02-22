نيويورك 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسبدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بفضل آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين .وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.64 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 25906.27 نقطة.كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 بمقدار 5.79 نقطة أو 0.21 % إلى 2780.67 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 21.93 نقطة أو 0.29 % إلى 7481.63 نقطة.// انتهى //19:22ت م0117