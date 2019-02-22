الطوال 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأدّى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري بعد صلاة عصر بجامع قرية شعب الذئب التابعة للمحافظة اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب علي بن محمد حاج حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.ونقل محافظ الطوال تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.أدى الصلاة مع محافظ الطوال عدد من ضباط القوات المسلحة, والقطاعات الأمنية, ومشايخ أهالي الطوال, وعدد من المسؤولين.// انتهى //19:25ت م0118