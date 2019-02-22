إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها لبنجلاديش في ضحايا الحريق الذي شب بمبنى سكني في العاصمة داكا.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل : إن باكستان حكومة وشعباً تعزي بنجلاديش في ضحايا الحريق بمبنى سكني في العاصمة داكا الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأضاف في بيان صحفي اليوم: إننا نعرب عن تعاطفنا مع أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:42ت م0123