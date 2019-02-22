عام / باكستان تعزي بنجلاديش في ضحايا حريق داكا
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
أعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها لبنجلاديش في ضحايا الحريق الذي شب بمبنى سكني في العاصمة داكا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل : إن باكستان حكومة وشعباً تعزي بنجلاديش في ضحايا الحريق بمبنى سكني في العاصمة داكا الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأضاف في بيان صحفي اليوم: إننا نعرب عن تعاطفنا مع أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
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