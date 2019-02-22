الكويت 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسيواصل معرض "الفهد .. روح القيادة" ، المقام حاليًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت أنشطته وفعالياته المتنوعة , كما أعلن عن مواعيده الجديدة لاستقبال الزوار ، حيث ستكون من الساعة ٩ صباحًا إلى الساعة ٢ مساءً ابتداء من الأحد 24 فبراير الجاري إلى الثلاثاء ٢٦ فبراير الجاري.وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال محمد سمان أن المعرض يسلط الضوء من خلال أجنحته وأركانه على جوانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.وبيّن أن المعرض خصص جناحاً خاصاً للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ ، مشيرا إلى أن المعرض يتميز عن سابقيه بصور تُعرض للمرة الأولى عن ملوك السعودية, وأمراء دولة الكويت.وأكد محمد سمان حرص المعرض على جذب الشباب الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة ، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم ، كما يستهدف حضور العائلات بتخصيص جناح "الطفل والتنشئة القيادية" ، الذي يسهم في تعليم الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها من خلال أسلوب تربوي خاص تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.يذكر أن اللجنة العليا قررت تمديد المعرض إلى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير الجاري لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير.// انتهى //19:52ت م0125