الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساستطاع الشباب أن يكسب مضيفه القادسية بهدف دون رد في الخبر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف الشباب عن طريق مدافعه الجزائري جمال بالعمري عند الدقيقة 85، وبهذا الفوز يصل الشباب إلى 40 نقطة في المرتبة الثالثة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف النصر، في المقابل بقي القادسية على 23 نقطة بالمرتبة الـ 11 .// انتهى //20:17ت م0128