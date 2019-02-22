رياضي / فريق من الهيئة العامة للرياضة يتفقد نادي العرين بظهران الجنوب
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
ظهران الجنوب 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
تفقد فريق من الهيئة العامة للرياضة ، أمس, نادي العرين بمحافظة ظهران الجنوب والاجتماع مع رئيس النادي حسين محمد الوادعي وأعضاء مجلس الإدارة .
وأوضح الوادعي أن جولة الفريق جاءت لمناقشة أوضاع النادي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المنشأة الرياضية ووضع الاستثمار ودعم النادي من قبل الهيئة ، مشيراً إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الهامة تصب جميعها في مصلحة المحافظة.
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20:30ت م
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