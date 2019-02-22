ظهران الجنوب 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستفقد فريق من الهيئة العامة للرياضة ، أمس, نادي العرين بمحافظة ظهران الجنوب والاجتماع مع رئيس النادي حسين محمد الوادعي وأعضاء مجلس الإدارة .وأوضح الوادعي أن جولة الفريق جاءت لمناقشة أوضاع النادي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المنشأة الرياضية ووضع الاستثمار ودعم النادي من قبل الهيئة ، مشيراً إلى أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات الهامة تصب جميعها في مصلحة المحافظة.// انتهى //20:30ت م0130