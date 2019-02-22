الصياهد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم ثالث أيام الأشواط الافتتاحية بواقع (30) شوط بكار وقعدان في سن اللقايا من مسافة (5) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين، وذلك رفعًا لجاهزية مطاياهم المشاركة في المهرجان.وحققت "المستشارة" العائدة ملكيتها إلى علي بن زنيفر المري أفضل توقيت زمني بواقع 7 دقائق و 45 ثانية في أشواط اللقايا لليوم الثالث من مسافة (5) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.وتنطلق غدًا أشواط اللقايا بكار وقعدان بعدد (30) شوطًا على فترتين صباحية ومسائية من مسافة 5 كيلومترات.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي والمشرف على سباقات الهجن عبدالله بن سعيد المري أنه اعتمد رفع الميدان إلى (50) سم ليتسنى للملاك والمضمرين والجماهير الذين يمرون مع الخط الثالث مشاهدة الهجن بكل وضوح، دون حدوث أي اصطدامات في مركباتهم التي يستقلونها.// انتهى //21:05ت م0136