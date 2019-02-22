بيروت 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري.وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والاقليمية بالاضافة الى التحضير للزيارة التي سيقوم بها الحريري إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في شرم الشيخ يومي 24 و25 شباط/فبراير الجاري.//انتهـى//21:06ت م0137