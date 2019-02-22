تونس 17 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستسلم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رسالة خطية من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تتعلق بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين .وسلم الرسالة المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الثقافة والصناعة التقليدية سيدي محمد ولد محم خلال استقبال الرئيس السبسي له بالعاصمة التونسية اليوم .وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن السبسي أكّد ضرورة دفع مسيرة التعاون الثنائي خدمة لمصلحة الشعبين وتحقيقاً لتطلعات الشعوب المغاربية نحو مزيد من التضامن والتعاون والاندماج.من جانبه عبّر المبعوث الخاص الموريتاني عن تمنيات بلاده لتونس بالنجاح في مسارها الديمقراطي وحرصها على دفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //21:07ت م0138