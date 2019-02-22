الصياهد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسمنحت لجنة تحكيم مسابقة طبع الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل " 5 " فائزين في هذه المسابقة ، حيث حصل راضي بن سعيد الشيباني على المركز الأول ، بعد أن تجاوز كل المرحل بأعلى درجات من لجنة التحكيم ، وحل عبيد بن سعود الخيوط على المركز الثاني ، فيما حلّ فهد سعد السبيعي بالمركز ثالث، وحقق منصور بن حصين الراشد المركز الرابع ، وفهد بن برزيل الرشيدي على المركز الخامس .وكانت المسابقة قد شملت ثلاث مراحل أولها مرحلة التسجيل وإرسال الفيديوهات عن طبع الإبل المشاركة، وتأهل منهم 14 مشاركاً بعد تقييم اللجنة وتصويت الجمهور، ثم بدأت المرحلة الثانية بتقييم لجنة التحكيم للمشاركين على أرض الميدان وأمام الجماهير، وأعلنت تأهل ثمانية مشاركين للمرحلة النهائية فاز منهم خمسة في المراكز الأولى، حيث سيتم تكريمهم في نهاية المهرجان .// انتهى //21:09ت م0140