جدة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساختتمت كاوست اليوم بمقرها في حرم جامعة الملك عبد الله بثول بمحافظة جدة أعمال البرنامج التمهيدي لمبادرة مكة المكرمة التي استمرت لمدة تسعة أيام كجزء من مساهمة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي للسنة الثانية على التوالي بمشاركة 66 فردًا مثلوا 40 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، تأهل منهم نحو عشرين فريقاً للمرحلة المقبلة .وتشهد المنافسات النوعية بين المبتكرين السعوديين لاختيار 6 فرق نهائية فائزة كل فريق سيحصل على دعم 40 ألف ريال سعودي للعمل تحت مساري "الابتكار وريادة الأعمال" للمشروعات المعنية بتسهيل الخدمات الذكية في موسمي الحج والعمرة.وأوضح مدير مركز ريادة الأعمال في كاوست هتان أحمد أن مبادرة الابتكار وريادة الأعمال تحت مظلة منطقة مكة المكرمة تعد إحدى أهم شراكات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهو برنامج رئيسي في تطوير ريادة الأعمال في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030" وقال : "هذه هي السنة الثانية التي نقيم فيها هذه الشراكة مع محافظة مكة وقد قمنا معاً بتدريب أكثر من 120 رائد أعمال في سياق هذا البرنامج. وهناك أفكار ناشئة في غاية الإبداع ونتطلع إلى توفير الإرشاد والدعم المستمر لمؤسسي الشركات الناشئة". حيث جاءت نسبة المتدربين المشاركين 49% من النساء و 56% وتوزعت وظائف المشاركين بين 4 أعضاء هيئة تدريس، 3 معيدين، 7 مهندسين، 30 طالبًا وطالبة، 4 من أصحاب الشركات ناشئة.وعبرت نائب الرئيس للشئون السعودية في كاوست الدكتورة نجاح يوسف عشري عن سعادتها بمساهمة جامعة الملك عبد الله في دعم وتدريب الشباب السعودي بشقيه الرجالي والنسوي وعن اعتزازها أن تكون كاوست شريكة لملتقى مكة الثقافي المنبثق عن إمارة منطقة مكة المكرمة تحت عنوان " كيف نكون قدوة من خلال مبادرة الريادة والابتكار " .// انتهـــى//21:17ت م0141