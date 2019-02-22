الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الميت على الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله - وذلك في جامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض .وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء و سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين .وقدم سمو نائب أمير منطقة الرياض خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .// انتهى //21:21ت م0142