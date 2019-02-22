الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي الشيخ ناصر ابو حبيب الشثري وأسرة الشثري في فقيدتهم وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .من جهته أعربت أسرة الشثري على شكرها وامتنانها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .// انتهى //21:28ت م0143