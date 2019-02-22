طريف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساستوقف مجسم انبوب لخط التابلاين زوار مهرجان الصقور بطريف، الذي يحاكي تاريخ منطقة الحدود الشمالية، باعتباره كان معبرًا لنقل النفط من السعودية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بطول بلغ 1664 كيلو متر قبل توقفه قبل نحو 4 عقود.ووضع أمام المجسم سيارات قديمة لتلك الفترة، فيما كان في منتصفه مجسم أخر لمشروع ضخ المياه على طريق الدولي الذي كان يقع بالقرب من محافظة طريف بما يسميها الأهالي " الدفاعة" ، اذ كانت معلمًا هامًا على طريق الدولي، قبل توقفها وهدمها قبل عشرات السنوات، بسبب التوسع في أعمال السفلته.وبدأ مجسم " الدفاعة " كغرفة بداخلها ممر تشمل على صالة وعرضا لمكائن المياه ومضخاتها القديمة المستخدمة في تلك الفترة، وصوراً لبداية أعمال خط انابيب النفط التابلاين، وهو ماجذب الكثير من زوار المهرجان واستوقف ذكرياتهم أمامه، خاصة كبار السن منهم.// انتهى //21:29ت م0144