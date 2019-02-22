رياضي/ نادي الفروسية يقيم حفل سباقه على مساهمة النادي وهدية مزاد الجنادرية
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (55) على مساهمة نادي الفروسية وهدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2019 لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) . واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط الثامن على الجائزة التقديرية عبدالله بن عبدالمحسن البسام والشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية والشوط العاشر على هدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2019 .
وسلم فيصل بن عبدالله البسام الجائزة التقديرية لسلطان بن عبدالله العتيبي مالك الجواد ( جبل قاسيون) الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الثامن .
كما سلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب ممدوح العلي بعد فوز الفرس ( شداوة ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء سالم بن علي آل علي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع .
كما سلم مسؤول العلاقات العامة والمراسم بنادي الفروسية خالد بن ابراهيم العشري المفتاح الأفتراضي لهدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2019 للمدرب أحمد الشايع بعد فوز الجواد ( طاير ) العائدة ملكيته لإسطبل يوسف بن محمد الطريف الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.
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