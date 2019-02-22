الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (55) على مساهمة نادي الفروسية وهدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2019 لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) . واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط الثامن على الجائزة التقديرية عبدالله بن عبدالمحسن البسام والشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية والشوط العاشر على هدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2019 .وسلم فيصل بن عبدالله البسام الجائزة التقديرية لسلطان بن عبدالله العتيبي مالك الجواد ( جبل قاسيون) الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الثامن .كما سلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب ممدوح العلي بعد فوز الفرس ( شداوة ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء سالم بن علي آل علي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع .كما سلم مسؤول العلاقات العامة والمراسم بنادي الفروسية خالد بن ابراهيم العشري المفتاح الأفتراضي لهدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2019 للمدرب أحمد الشايع بعد فوز الجواد ( طاير ) العائدة ملكيته لإسطبل يوسف بن محمد الطريف الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.//انتهى // ‏21:47ت م0145