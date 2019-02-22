واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستشهد مدينة لاس فيغاس الأميركية، موجة نادرة من طقس شتوي بارد، حيث تشهد هطولاً كثيفاً للثلوج لم تشهده منذ عقود.وقالت هيئة الأرصاد الوطنية : إن ثلوج لاس فيغاس التي وصلت إلى 1.3 سنتيمتر مساء الأربعاء الماضي، كانت أول ثلوج يمكن قياس ارتفاعها يوم 20 فبراير منذ تسجيل الثلوج هناك رقماً قياسياً عام 1937.وقال خبراء الأرصاد: إن تراكم الثلوج سيصل إلى 3 إنشات اليوم الجمعة على الضواحي الغربية والجنوبية للمدينة، لكن الأمطار يمكن أن تقلل من التراكم.// انتهى //22:13ت م0146