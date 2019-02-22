عمّان 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22فبراير 2019 م واستغلب فريق الوحدات على الصريح بأربعة اهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الحسن الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14من منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الصريح عند 13 نقطة في المركز الثامن.وفي ثاني مواجهات اليوم ، تعادل فريقا شباب العقبة والبقعة بهدف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ليرفع شباب العقبة رصيده الى 17 نقطة في المركز السادس، فيما رفع البقعة رصيد الى 13 نقطة في المركز الثامن.//انتهى//22:14ت م0149