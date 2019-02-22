القدس المحتلة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إن ما جرى في مدينة القدس المحتلة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل القرارات والإجراءات التي هدفت الى تهويد المدينة فشلت.وأضاف اشتية في بيان صحفي اليوم : إن صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بعاصمته الأبدية أفشل كل محاولات الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تهويد القدس.//انتهى //22:15ت م0150