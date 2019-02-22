واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، اليوم ، في العاصمة الأميركية واشنطن، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والدفاع ديدييه ريندرز.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال التعاون الأمني العالمي، واستعراض تطورات العملية السياسية في فنزويلا، إلى جانب عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.// انتهى //22:18ت م0151