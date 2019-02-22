سياسي / وزير الخارجية الأميركي يلتقي نائب رئيس الوزراء البلجيكي
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، اليوم ، في العاصمة الأميركية واشنطن، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير الشؤون الخارجية والدفاع ديدييه ريندرز.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال التعاون الأمني العالمي، واستعراض تطورات العملية السياسية في فنزويلا، إلى جانب عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.
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22:18ت م
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