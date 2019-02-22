سكاكا 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأقامت دار الملاحظة الاجتماعية بالجوف ، برنامجاً تعريفياً عن الصقور ، وذلك بالتعاون مع الصقار مراد العلي أحد الصقارين المشهورين بالمنطقة ، بمقر الدار بمدينة سكاكا، وذلك ضمن الأنشطة التي تقام للنزلاء.واستعرض العلي خلال البرنامج أنواع الطيور وطريقة طرحها والأدوات المستخدمة لذلك و طريقة اقتناءها وطريقة تدريبها على الصيد وكيفية التعامل معها والأمراض التي قد تتعرض لها بالإضافة إلى أنواع الحيوانات التي تتغذى عليها الصقور ومواعيد هجرتها والأماكن التي تمر بها في طريق الهجرة .وفي نهاية البرنامج قدم مدير الدار نواف بن حمد الفهد شكره وتقديره لمقدم البرنامج ، حاثاً الأبناء المستفيدين على ضرورة أن يكون لهم مواهب وهوايات مفيدة وأن يعتنوا بصقلها وتطويرها لتعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع .// انتهى//22:33ت م0154