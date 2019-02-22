الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسحقق الوحدة فوز مهم على أرضه وبين جماهيره أمام أحد بأربعة أهداف مقابل هدف .وافتتح أهداف الوحدة عصام جبالي عند الدقيقة 29، وقبل نهاية شوط المباراة الأول تمكن البرازيلي ماركوس غوليرمي من أضافة الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 40 .وفي شوط المباراة الثاني تمكن أحد من تقليص الفارق عن طريق علي الأسمري عند الدقيقة 60، وبعد مرور 7 دقائق تمكن أحمد جابر من احراز الهدف الثالث للوحدة، ليعود ماركوس غوليرمي في الدقيقة 74 ويسجل رابع أهداف الوحدة.وبهذه النتيجة يترفع رصيد الوحدة إلى 34 نقطة بالمركز 6 ، وتزداد أوضاع أحد سوءاً حيث يقبع في المرتبة الأخيرة بـ 12 نقطة .// انتهى //22:48ت م0158