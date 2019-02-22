رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الوحدة يتخطى أحد بأربعة أهداف لهدف في ختام مواجهات اليوم
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
حقق الوحدة فوز مهم على أرضه وبين جماهيره أمام أحد بأربعة أهداف مقابل هدف .
وافتتح أهداف الوحدة عصام جبالي عند الدقيقة 29، وقبل نهاية شوط المباراة الأول تمكن البرازيلي ماركوس غوليرمي من أضافة الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 40 .
وفي شوط المباراة الثاني تمكن أحد من تقليص الفارق عن طريق علي الأسمري عند الدقيقة 60، وبعد مرور 7 دقائق تمكن أحمد جابر من احراز الهدف الثالث للوحدة، ليعود ماركوس غوليرمي في الدقيقة 74 ويسجل رابع أهداف الوحدة.
وبهذه النتيجة يترفع رصيد الوحدة إلى 34 نقطة بالمركز 6 ، وتزداد أوضاع أحد سوءاً حيث يقبع في المرتبة الأخيرة بـ 12 نقطة .
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22:48ت م
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