اقتصادي / مزارعو الجوف يوثقون أكثر من 90 صنفاً من التمور قديماً و حديثاً بمهرجان التمور
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
سكاكا 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
وثق مزارعو منطقة الجوف أصناف التمور قديماً و حديثاً بمهرجان تمور الجوف التي وصل عددها إلى أكثر من 90 صنفاً منها أصناف قديمة مشهورة وغير مشهورة ، ومنها أصناف حديثة وجميعها تغرس في منطقة الجوف .
وأوضح فايز عودة المحيسن أن ترتيب الأصناف كان بحسب الأقدمية بالعمر الزمني حتى العهد الحديث حيث بلغ عدد أصناف النخيل القديمة المشهورة بمنطقة الجوف 28 صنفاً وهي حلوة الجوف و الحسينية و الهجرية و بويضاء خذماء و شقراء فقه و المسيحية و المرعية و قسبة فقه و قسبة السعدون و قسبة مفرج و الخضيرية و صفراء السياطية و نبتة عامر و حمراء رشود و حمراء عقيل و قسبة المدق و الحيزا و صفراء سليمان و الهقيشية و بكر الدبس و صور الفاقع و فصيمة العصري و قسبة الاوبيران و الصور الاملس و صفراء الحيط و بويضاء سكاكا و صفراء الشغيلات و حمراء رشود .
وبلغ عدد أصناف النخيل الحديثة في منطقة الجوف 17 صنفاً وهي نبتة عواد و الثامرية و نبتة ملفي و قسبة العويش و صفراء التليعان و نبتة السلطان و نبتة عايد و العرفجية و خضيري موسى و قسبة قاعد و نبتة خليف و نبتة متعب و نبتة قاعد و سبلا الحميد و الشيخة و الغيثية و نبتة عاصم .
فيما بلغ عدد الأصناف القديمة الغير مشهورة في منطقة الجوف 48 صنفاً منها حمراء سرور و نصيريه و البلهوديه و قسبة غثوان و قسبة عروج و مسكت و السليمية و سيفيه و ميخار المحيسن و حمراء هديب .
وشارك في رصد أصناف النخيل بمنطقة الجوف فايز عودة المحيسن و المهندس عواد ملفي الحسن و عبدالله عطالله الزارع ومتعب أحمد الهديب وسليمان حمدان الزارع واحمد فالح الجلال و المهندس صبحي مقاط الجوير والدكتور بسام فارس العويش واحمد ثامر المحيسن .
وقدم فريق الرصد شكرهم و تقديرهم لسمو أمير منطقة الجوف ومحافظ دومة الجندل و رئيس البلدية لحرصهم على دعم مهرجان تمور الجوف وجميع المزارعين .
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23:12ت م
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