سكاكا 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسوثق مزارعو منطقة الجوف أصناف التمور قديماً و حديثاً بمهرجان تمور الجوف التي وصل عددها إلى أكثر من 90 صنفاً منها أصناف قديمة مشهورة وغير مشهورة ، ومنها أصناف حديثة وجميعها تغرس في منطقة الجوف .وأوضح فايز عودة المحيسن أن ترتيب الأصناف كان بحسب الأقدمية بالعمر الزمني حتى العهد الحديث حيث بلغ عدد أصناف النخيل القديمة المشهورة بمنطقة الجوف 28 صنفاً وهي حلوة الجوف و الحسينية و الهجرية و بويضاء خذماء و شقراء فقه و المسيحية و المرعية و قسبة فقه و قسبة السعدون و قسبة مفرج و الخضيرية و صفراء السياطية و نبتة عامر و حمراء رشود و حمراء عقيل و قسبة المدق و الحيزا و صفراء سليمان و الهقيشية و بكر الدبس و صور الفاقع و فصيمة العصري و قسبة الاوبيران و الصور الاملس و صفراء الحيط و بويضاء سكاكا و صفراء الشغيلات و حمراء رشود .وبلغ عدد أصناف النخيل الحديثة في منطقة الجوف 17 صنفاً وهي نبتة عواد و الثامرية و نبتة ملفي و قسبة العويش و صفراء التليعان و نبتة السلطان و نبتة عايد و العرفجية و خضيري موسى و قسبة قاعد و نبتة خليف و نبتة متعب و نبتة قاعد و سبلا الحميد و الشيخة و الغيثية و نبتة عاصم .فيما بلغ عدد الأصناف القديمة الغير مشهورة في منطقة الجوف 48 صنفاً منها حمراء سرور و نصيريه و البلهوديه و قسبة غثوان و قسبة عروج و مسكت و السليمية و سيفيه و ميخار المحيسن و حمراء هديب .وشارك في رصد أصناف النخيل بمنطقة الجوف فايز عودة المحيسن و المهندس عواد ملفي الحسن و عبدالله عطالله الزارع ومتعب أحمد الهديب وسليمان حمدان الزارع واحمد فالح الجلال و المهندس صبحي مقاط الجوير والدكتور بسام فارس العويش واحمد ثامر المحيسن .وقدم فريق الرصد شكرهم و تقديرهم لسمو أمير منطقة الجوف ومحافظ دومة الجندل و رئيس البلدية لحرصهم على دعم مهرجان تمور الجوف وجميع المزارعين .//انتهى//23:12ت م0159