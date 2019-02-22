القاهرة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره النجوم بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، رفع المصري رصيده إلى 32 نقطة وقفز إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة واستمر في المركز قبل الأخير.//انتهى//23:42ت م0160