المذنب 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسيتنافس أكثر من 100 متسابق بمهرجان المانعية البري , والمقام بمنتزه المانعية البري بمحافظة المذنب , على 3 نشاطات رياضية مختلفة والمرتبطة ببطولة السيارات بفئاتها المختلفة والتي اشتملت على مسابقة الاستعراض الرملي وصعود التل والسيارات المعدلة.وشهد المهرجان كثافة عالية للزوار الذين يطلعون على مايقدم من خلاله أكثر من 20 فعالية متنوعة تشتمل على استعراض للسيارات الكلاسيكية والفنون الشعبية , بالإضافة إلى ساحة الأغذية التي يقدمها العديد من الأسر المنتجة وعدد من المشاريع الشبابية ومشاركات متنوعة من عدد من الجهات.من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة المذنب نائب رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس عبداللطيف الخطيب , على أن المهرجان ومن خلال يومه الثاني يواصل استقطابه للزوار , مؤكداً على أن عدد السيارات المتواجدة داخل واحة المانعية وصل إلى أكثر من 10 آلاف سيارة قادمة من كافة أنحاء منطقة القصيم والمملكة بشكل عام , مشيراً إلى أن هذا العدد من الزوار للمهرجان يعكس رغبة عالية المستوى في مضاعفة العمل وتكاتف الجهود مع الجهات ذات العلاقة على تكرار التجربة كل عام , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على إقامة المهرجان ودعمه الدائم لكل ما يخدم المحافظة وأبناءها في شتى المجالات.// انتهى //00:22ت م0163