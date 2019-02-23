قلقيلية 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسقمعت، اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان،مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي صوب المشاركين في المسيرة، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.// انتهى //00:51ت م0165