نيويورك 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم مع تفاؤل المستثمرين بعلامات على تقدم في محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 181.69 نقطة، ما نسبته 0.7 في المئة، ليصل عند مستوى 26032.32 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64 في المئة، ما يعادل 17.79 نقطة، ليغلق عند مستوى 2792.67 نقطة.وأغلق مؤشر (ناسداك) المجمع مرتفعًا بمقدار 67.84 نقطة، ما نسبته 0.91 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 7527.55 نقطة.وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود (ناسداك) بنسبة 0.74 في المئة، و(ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.62 في المئة و(داو جونز) بنسبة 0.57 في المئة.// انتهى //02:25ت م0167