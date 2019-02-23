الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستوج عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم العيسى فريق التعاون ببطولة دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الوطن بأربعة أهداف مقابل هدف.وشهد اليوم الجمعة أربع مباريات جمعت الطائي والعمران، اليرموك والأنصار، التعاون والوطن، الروضة والرائد.وتغلب التعاون على الوطن بنتيجة 4-1 ليتوج رسميًا باللقب برصيد 40 نقطة مقابل 37 نقطة للوطن الذي حل في المركز الثاني، علمًا بأن الفريقين ضمنا منذ الجولة الماضية التأهل إلى الدوري الممتاز للناشئين.وتمكن الطائي من الفوز على العمران بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما توقف رصيد العمران عند 18 نقطة.وفاز الرائد على الروضة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الروضة عند 26 نقطة في المركز السادس.وتغلب اليرموك على الأنصار بهدف دون رد، رافعًا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الأنصار عند 28 نقطة في المركز الخامس.//انتهى //02:45ت م0168