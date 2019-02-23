عام / الصحف السعودية
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تعزي رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق اندلع في دكا
الديوان الملكي: وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد
ولي العهد: رؤية 2030 تتلاقى مع طريق الحرير
ولي العهد يبحث مع الرئيس الصيني أوضاع المنطقة ومستجدات الساحة الدولية
ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس الدولة الصيني ويرأسان أعمال اللجنة المشتركة
المملكة والصين تعززان التعاون في مجال الطاقة المتجددة
اتفاقيات اقتصادية بـ28 مليار دولار بين المملكة والصين
سعود بن نايف يطلع على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف
أمير القصيم يدشن «بنك المبادرات» لتعزيز مشاريع المرأة
أمير الباحة يطلق النسخة الرابعة لمعرض الكتاب
نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأميرة أضواء
خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد إلى الصين تدفع العلاقات إلى آفاق أوسع
د. ابن حميد: الأعمال بالخواتيم والسعيد من وعظ بغيره
د. الحذيفي: التوكل على الله حرز من مكر الأعداء
وصول 3.6 ملايين معتمر إلى المملكة
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم.. غداً
مجلس الغرف السعودية يشارك في منتدى الاستثمار السعودي - الصيني
أرامكو: إنشاء أكبر مشروع استثماري للبتروكيميائيات في الصين
المملكة قدمت أكثر من مليار دولار لرفع معاناة اللاجئين في العالم خلال ثماني سنوات
الجامعة العربية: نأمل أن تشكل القمة العربية الأوربية انطلاقة للتعاون ومواجهة التحديات
قصف مطاحن البحر الأحمر.. الحوثيون يكرسون تجويع 3 ملايين يمني
سورية: قوافل المدنيين تغادر جيب «داعش» الأخير
البشير يحل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام
مقتل شرطي باكستاني في هجوم مسلح
فرنسا تعلن قتل أحد أبرز المتطرفين المطلوبين في الساحل الأفريقي
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