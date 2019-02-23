الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى اليوم الوطني لبلادهالقيادة تعزي رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق اندلع في دكاالديوان الملكي: وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمدولي العهد: رؤية 2030 تتلاقى مع طريق الحريرولي العهد يبحث مع الرئيس الصيني أوضاع المنطقة ومستجدات الساحة الدوليةولي العهد يجتمع مع نائب رئيس الدولة الصيني ويرأسان أعمال اللجنة المشتركةالمملكة والصين تعززان التعاون في مجال الطاقة المتجددةاتفاقيات اقتصادية بـ28 مليار دولار بين المملكة والصينسعود بن نايف يطلع على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروفأمير القصيم يدشن «بنك المبادرات» لتعزيز مشاريع المرأةأمير الباحة يطلق النسخة الرابعة لمعرض الكتابنائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأميرة أضواءخالد بن سلمان: زيارة ولي العهد إلى الصين تدفع العلاقات إلى آفاق أوسعد. ابن حميد: الأعمال بالخواتيم والسعيد من وعظ بغيرهد. الحذيفي: التوكل على الله حرز من مكر الأعداءوصول 3.6 ملايين معتمر إلى المملكةانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم.. غداًمجلس الغرف السعودية يشارك في منتدى الاستثمار السعودي - الصينيأرامكو: إنشاء أكبر مشروع استثماري للبتروكيميائيات في الصينالمملكة قدمت أكثر من مليار دولار لرفع معاناة اللاجئين في العالم خلال ثماني سنواتالجامعة العربية: نأمل أن تشكل القمة العربية الأوربية انطلاقة للتعاون ومواجهة التحدياتقصف مطاحن البحر الأحمر.. الحوثيون يكرسون تجويع 3 ملايين يمنيسورية: قوافل المدنيين تغادر جيب «داعش» الأخيرالبشير يحل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عاممقتل شرطي باكستاني في هجوم مسلحفرنسا تعلن قتل أحد أبرز المتطرفين المطلوبين في الساحل الأفريقي// يتبع //06:14ت م0003