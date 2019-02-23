وكتبت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( شراكات محورية ) : العلاقات السعودية - الصينية مختلفة عن مثيلاتها بالرغبة المشتركة بأخذها إلى أقصى مدى ممكن من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فإن كنا نعتبر أن التوافق السياسي والشراكة الاقتصادية هما أساس العلاقات بين الدول إلا أن الرغبة السعودية - الصينية تذهب بالعلاقات إلى أبعد من السياسة والاقتصاد، إلى التفاعل الإيجابي المؤدي إلى شراكة حقيقية وصولاً إلى الاستفادة القصوى منها.ورأت أن زيارة سمو ولي العهد إلى الصين جاءت لتكريس العلاقة الاستراتيجية الموجودة بالفعل على أرض الواقع والتي بدأت ثمارها في الينعان من خلال العمل الجاد والمتواصل بين الطرفين، وتنسيق المواقف السياسية والتأكيد على المنافع الاقتصادية، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 %، فالأمير محمد بن سلمان أكد «فاعلية التنسيق السعودي - الصيني وقدرته على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً»، فرؤية المملكة 2030 ومبادرة الرئيس الصيني (الحزام والطريق) تلتقيان بشكل كبير جداً، وهو ما يؤكد حرص الصين على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، الرئيس الصيني عبر عن ذلك الحرص بإشادته بتشكيل اللجنة الصينية - السعودية المشتركة رفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي، حيث نجحت في إعداد حزمة من المشروعات النموذجية والريادية في المجالات الرئيسة والحيوية.وخلصت إلى القول إن المملكة بعقدها شراكات استراتيجية مع الدول المحورية إنما تؤكد ريادتها وحكمة قرارها وبعد نظرها في إيجاد علاقات شاملة لا تقتصر على مجال معين دون آخر لتحقيق الاستفادة القصوى بما يعود بالفائدة على جميع أطراف تلك الشراكات.// يتبع //06:20ت م0005